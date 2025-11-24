МТК "Север-Юг" вскоре заработает в тестовом режиме между Россией и Пакистаном

Россия планирует в ближайшее время запустить в тестовом режиме поставку грузов по МТК "Север-Юг" в Пакистан, что позволит развивать грузоперевозки в этом направлении по короткому и недорогому маршруту.

Россия и Пакистан разработали и создали инфраструктуру для старта грузоперевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", на очереди – его тестовый запуск, рассказал министр энергетики, сопредседатель межправкомиссии по торговле России и Пакистана Сергей Цивилев.

"Большое значение придаем запуску грузоперевозок между Россией и Пакистаном по восточному участку МТК "Север-Юг". Важно запустить тестовую отправку грузов, что позволит на практике проверить готовность коридора и продемонстрировать его реальную эффективность"

- Сергей Цивилев

Подключение к маршруту МТК Пакистана – огромный шаг к его дальнейшему развитию, который позволит наращивать товарооборот и повышать объем транзитных перевозок товаров между двумя странами, добавил министр, передает ТАСС.

Планируется, что первыми, тестовыми грузами из России будут поставки сельскохозяйственной продукции, а затем в Пакистан начнутся поставки полипропилена и полиэтилена.