МТК "Север-Юг" вскоре заработает в тестовом режиме между Россией и Пакистаном

Россия и Пакистан разработали и создали инфраструктуру для старта грузоперевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", на очереди – его тестовый запуск, рассказал министр энергетики, сопредседатель межправкомиссии по торговле России и Пакистана Сергей Цивилев.
"Большое значение придаем запуску грузоперевозок между Россией и Пакистаном по восточному участку МТК "Север-Юг". Важно запустить тестовую отправку грузов, что позволит на практике проверить готовность коридора и продемонстрировать его реальную эффективность"
- Сергей Цивилев
Подключение к маршруту МТК Пакистана – огромный шаг к его дальнейшему развитию, который позволит наращивать товарооборот и повышать объем транзитных перевозок товаров между двумя странами, добавил министр, передает ТАСС.
Планируется, что первыми, тестовыми грузами из России будут поставки сельскохозяйственной продукции, а затем в Пакистан начнутся поставки полипропилена и полиэтилена.