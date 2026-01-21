Внеочередных выборов в парламент Грузии не будет – Кобахидзе

Премьер Грузии рассказал, что вопрос проведения досрочных выборов парламент в настоящее время властями не рассматривается. По его словам, новые выборы должны пройти в сроки, предусмотренные конституцией.

Выборы в парламент Грузии состоятся в октябре 2028 года, как это предусмотрено конституцией. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что возможность проведения досрочного голосования даже не рассматривается.

"У нас свои принципы, правила, и мы думаем, что в Грузии политические процессы должны протекать в соответствии с конституционными сроками. Поэтому мы думаем, что парламентские выборы обязательно состоятся 28 октября 2028 года"

– Ираклий Кобахидзе

По его словам, сегодня именно оппозиция боитсяпроведения внеочередных выборов.

"Если кто-то и боится сегодня в Грузии проведения внеочередных выборов, то это как раз оппозиция. Они сами сняли это требование с повестки дня. Мы планируем следовать конституционным срокам"

– глава правительства

Напомним, последние на данный момент парламентские выборы в Грузии состоялись в октябре 2024 года. Победу на них одержала правящая партия "Грузинская мечта". Прошедшие в парламент четыре оппозиционных партии отказались от работы в нем.