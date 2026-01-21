Сейчас для возобновления диалога России и Грузии предпосылок нет, при этом в стране выбирают не разрыв связей в угоду Западу, а экономическое сотрудничество, сообщили в МИД РФ.

В настоящее время не имеется предпосылок для того, чтобы был возобновлен российско-грузинский политический диалог, рассказала на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Что касается возобновления политического диалога с Тбилиси, то предпосылки к этому, к сожалению, пока отсутствуют"

– Мария Захарова

Благополучие Грузии связано не с конфронтацией, а с сотрудничеством с Россией, это отмечает все больше грузинских политиков и граждан, заметила представитель МИД РФ.

Сотрудничество Москвы и Тбилиси растет, как в экономический сфере, так и в туризме.

"В прошедшем 2025 году товарооборот вырос на 6% до 2,7 миллиардов долларов… Россия является для Грузии главным торговым партнером. Число российских туристов в Грузию за прошлый выросло на 11% и достигло более чем 1,5 млн человек"

– Мария Захарова

Грузинское руководство, подчеркнула она, не рвут связи с Россией и отстаивают собственные интересы, несмотря на давление Запада.

"Мы стремимся выстраивать с Грузией прагматичные отношения, считаем, что наши связи носят естественный характер в силу соседства, теснейших исторических, культурных уз, духовного единства"

– Мария Захарова