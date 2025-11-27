Москва все еще ждет ответ Вашингтона по вопросу ДСНВ

Российская сторона пока не получила официального ответа США на инициативу по ДСНВ, сообщила Мария Захарова. Договор истекает 5 февраля.

Соединенные Штаты пока не представили Российской Федерации официальный ответ на инициативу лидера РФ Владимира Путина по ДСНВ (договор о стратегических наступательных вооружениях), поделилась на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Российская сторона все еще не получила по двусторонним каналам какого-либо предметного официального ответа со стороны США на инициативу в сфере "пост-ДСНВ""

– Мария Захарова

Она также напомнила, что инициативу о том, чтобы еще год после окончания действия договора, который истекает 5 февраля 2026 года, выполнять прописанные в нем ограничения, выдвинул глава государства в сентябре минувшего года.