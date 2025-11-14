Вестник Кавказа

Путин отреагировал на бездействие США по вопросу ДСНВ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Договор ДСНВ между РФ и США заканчивается через несколько месяцев, но если в Вашингтоне не хотят принимать никаких мер на этот счет, то "не надо", заявил российский лидер.

Президент России Владимир Путин прокомментировал бездействие американской стороны по поводу скорого истечения сроков договора о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений СНВ-3 (ДСНВ).

"Теперь у нас заканчивается другой договор, СНВ-3, в феврале заканчивается. Ну не хотят ничего делать - не надо. Но из этих бумаг мы увидели, что в целом есть желание вернуться к этим вопросам"

– Владимир Путин

Российский лидер отметил, что каждый такой вопрос является отдельным, очень серьезным направлением. Москва готова к обсуждениям подобных тем.

"Мы, безусловно, готовы к этому серьезному обсуждению"

–  Владимир Путин

Напомним, срок ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года.

