Срок Договора о СНВ между РФ и США истекает в феврале следующего года. В Америке ожидают, что Москва и Вашингтон начнут обсуждать новый договор в данной области в ближайшие несколько месяцев.

Россия и Соединенные Штаты должны должны до 5 февраля 2026 года начать предметные переговоры, посвященные новому соглашению на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3). Об этом заявил Лоуренс Уилкерсон, экс-глава аппарата госсекретаря США, полковник американских Сухопутных войск в отставке.

Он напомнил, что именно 5 февраля истекает действие соглашения о СНВ, передает РИА Новости.

"Это должно произойти до того... По крайней мере, предметные переговоры с рабочими группами и так далее должны состояться до того"

– Лоуренс Уилкерсон

Напомним, СНВ-3 (или ДСНВ) – договор России и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.