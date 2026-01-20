Махмуд Аббас прилетел в Россию

Палестинский лидер начинает свой визит в Россию. В ходе двухдневной поездки он пообщается с главой российского государства.

Лидер Палестины Махмуд Аббас прибыл 21 января в Москву. Об этом пишут палестинские средства массовой информации.

Ожидается, что Аббас пробудет в российской столице два дня.

По данным агентства WAFA, на завтра у лидера Палестины запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, он проведет встречи с послами ряда арабских стран.

В ходе переговоров с главой российского государства Аббас намерен обсудить последние события на Ближнем Востоке.

Ранее визит лидера Палестины в Москву подтвердили в Кремле.