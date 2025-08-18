Путин встретится с Махмудом Аббасом в Москве

Владимир Путин и лидер ПНА Махмуд Аббас проведут переговоры в Москве. Информацию сообщил Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин проведет встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, рассказал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Да, я могу подтвердить: действительно, в Москве будет находиться с рабочим визитом президент Палестины Аббас, и завтра состоятся российско-палестинские переговоры"

– Дмитрий Песков

Информации о содержании предстоящей беседы пока нет. Не исключено, что речь может пойти о "Совете мира" по сектору Газа, куда был приглашен Владимир Путин лидером США Дональдом Трампом.

Отметим, что последний визит Аббаса в столицу РФ состоялся в мае прошлого года.