В ПНА заявили о нехватке разрешенной Израилем гумпопощи для Газы

© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0
Власти Палестины заявили, что Израиль пропускает лишь небольшой процент грузовиков с гумпомощью в Газу, что усугубляет ситуацию.

В Палестинской администрации назвали число грузовиков с гуманитарной помощью, которые смогли попасть в Газу после решения Тель-Авива частично разблокировать пути. В ПНА заявили, что в сектор попали всего 1937 грузовиков из необходимых 13 тыс. 

Согласно отчету ПНА, такое количество машин с грузами способно удовлетворить только 15% потребностей населения анклава.   

"В сектор Газа за 22 дня (с начала возобновления поставок гумпомощи 27 июля по 17 августа - ред.) въехали 1937 грузовиков, в то время как предполагаемое число грузовиков, которые могли бы обеспечить минимальные потребности населения в гумпомощи, составляет 13 тысяч 200"

– ПНА

В ПНА также отметили, что значительная часть грузов была разграблена, а военные Израиля не препятствовали этому. 

Согласно палестинским подсчетам, в сектор должны ежедневно прибывать около 600 грузовиков с гуманитарными грузами для удовлетворения минимальных потребностей.

