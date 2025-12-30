Вестник Кавказа

Снегопад оставил без света населенные пункты в шести областях Армении

Метель
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Жители десятков населенных пунктов Армении остались 2 января без света непогоды. Ранее республику накрыл сильнейший снегопад.

В Армении из-за обильного снегопада пропало электричество в десятках населенных пунктов, расположенных в шести областях. Об этом пишут 2 января местные средства массовой информации.

По данным "Электрическех сетей Армении", без света временно остались жители более чем 50 населенных пунктов.

Еще в шести селах Лорийской области отключилось электричество из-за двух рухнувших мачт ЛЭП.

К настоящему времени электроснабжение восстановлено по всем основным направлениям. Полностью вернуть свет обещают в ближайшие часы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
550 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.