Снегопад оставил без света населенные пункты в шести областях Армении

Жители десятков населенных пунктов Армении остались 2 января без света непогоды. Ранее республику накрыл сильнейший снегопад.
В Армении из-за обильного снегопада пропало электричество в десятках населенных пунктов, расположенных в шести областях. Об этом пишут 2 января местные средства массовой информации.
По данным "Электрическех сетей Армении", без света временно остались жители более чем 50 населенных пунктов.
Еще в шести селах Лорийской области отключилось электричество из-за двух рухнувших мачт ЛЭП.
К настоящему времени электроснабжение восстановлено по всем основным направлениям. Полностью вернуть свет обещают в ближайшие часы.