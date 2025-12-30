В Сочи почти полностью вернулся свет после новогодних отключений

Жители и гости Сочи встретили Новый год в целом спокойно, хотя в отдельных районах и не было электричества, сообщил сочинский градоначальник Андрей Прошунин.

Как рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин, в настоящее время большая часть неполадок в энергосистеме города устранена, и все жизненно важные объекты получают электроснабжение, прерванное накануне из-за сильных снегопадов, оборвавших линии электропередач.

"Основные последствия непогоды в Сочи устранены. Несмотря на сохраняющийся снег в горах, городская инфраструктура и системы жизнеобеспечения функционируют штатно, а новогодняя ночь в целом прошла спокойно"

– Андрей Прошунин

Мэр уточнил, что на отдельных участках города электричества все еще нет, но три десятка бригад электриков в круглосуточном режиме ремонтируют инфраструктуру в этих районах, объекты социальной важности запитаны от резервных генераторов энергии.

Прошунин обратил внимание, что подачу электричества в город нарушили не только упавшие на ЛЭП деревья, но сель, сошедший на линии электропередач в одном из горных районов. Работают 1 января не только электрики, но и дорожные службы, устраняющие снежные и грязевые заносы на сочинских трассах.