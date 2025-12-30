Иран предупредил США: протесты это внутреннее дело страны

В Тегеране дали ответ на заявление Трампа о возможном вмешательстве Штатов в ситуацию в Иране, где уже пять дней не стихают протесты.

Вмешательство США во внутренние дела Ирана может уничтожить американские интересы и дестабилизировать весь Ближний Восток, предупредил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани.

"Мы считаем, что протестующие предприниматели не имеют отношения к деструктивным элементам, и Трамп должен понимать, что вмешательство США в этот внутренний вопрос равносильно дестабилизации всего региона и уничтожению американских интересов"

– Али Лариджани

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты готовы помочь протестующим в Иране, если протестующих будут "жестоко убивать".

Также слова Трампа прокомментировал член Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани.

"Иранский народ хорошо знаком с американским опытом "спасения" – от Ирака и Афганистана до Газы. Любая рука интервента, которая под надуманным предлогом посягнет на безопасность Ирана, будет отсечена еще до того, как дотянется, встретив сокрушительный ответ"

– Али Шамхани

Он подчеркнул, что вопрос национальной безопасности — это "красная линия, а не тема для авантюрных твитов".

Отметим, что на протестах уже погибло несколько человек.