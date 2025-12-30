Вестник Кавказа

Трамп: США могут прийти на помощь протестующим в Иране

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Американский лидер допустил вмешательство США в ситуацию в Иране, если в стране будут "убивать мирных протестующих".

Президент США Дональд Трамп сделал заявление на фоне протестов в Иране, по его словам, Соединенные Штаты готовы помочь участникам протестных акций.

"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что для него обычное явление, то Соединенные Штаты Америки придут к ним на помощь. Мы полностью готовы к действиям"

– Дональд Трамп

Протесты в Иране начались за несколько дней до Нового года, изначально протестующие выражали недовольство экономической ситуацией в стране. Затем протесты переросли в беспорядки. Сейчас ситуацию в иранских городах под контроль взяли силовики.

