Трамп: США могут прийти на помощь протестующим в Иране

Американский лидер допустил вмешательство США в ситуацию в Иране, если в стране будут "убивать мирных протестующих".
Президент США Дональд Трамп сделал заявление на фоне протестов в Иране, по его словам, Соединенные Штаты готовы помочь участникам протестных акций.
"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что для него обычное явление, то Соединенные Штаты Америки придут к ним на помощь. Мы полностью готовы к действиям"
– Дональд Трамп
Протесты в Иране начались за несколько дней до Нового года, изначально протестующие выражали недовольство экономической ситуацией в стране. Затем протесты переросли в беспорядки. Сейчас ситуацию в иранских городах под контроль взяли силовики.