Трамп и Нетаньяху не договорились о новой войне с Ираном - СМИ

Биньямин Нетаньяху на личной встрече с Дональдом Трампом предложил повторить военную кампанию против Ирана, но лидерам США и Израиля не удалось достичь согласия по условиям новой ирано-израильской войны.

Портал Axios, ссылаясь на представителей Белого дома, посвященных в ход текущих переговоров президента США Дональда Трампа и председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, проинформировал об отсутствии у двух лидеров консенсуса по перспективе возобновления ракетно-бомбовых атак на ядерные и военные объекты в Иране.

Источники портала отметили, что Трамп и Нетаньяху довольно подробно обсуждали этот вопрос по инициативе израильской стороны в понедельник, однако им не удалось договориться ни о каком решении по теме повторной войны с Ираном в наступающем 2026 году.

"Трамп и Нетаньяху не пришли к согласию по конкретным срокам, условиям или детальным договоренностям о будущих военных действиях"

– Биньямин Нетаньяху

В то же время американские чиновники полагают, что Дональд Трамп в конечном счете может согласиться на организацию новой военной кампании против Ирана, как только станет очевидной реконструкция разрушенных в июне иранских ядерных объектов.