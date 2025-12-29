Нетаньяху заявил о стремлении избежать эскалации с Ираном

Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не нацелен на эскалацию с Ираном, а также выразил надежду на похожие настроения в Тегеране.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не стремится к эскалации с Ираном.

"Мы не стремимся к эскалации. Надеюсь, они тоже"

– Биньямин Нетаньяху

Как отметил израильский политик в интервью Fox News, военные ИРИ занимаются испытаниями ракет. По словам Нетаньяху, Иран стремится восстановить свои производственные возможности в области военного ракетостроения, которые пострадали в ходе 12-дневной войны летом уходящего года.

Нетаньяху коснулся и вопроса иранской ядерной программы. По словам израильского премьера, Тегеран продолжает разработки, однако не готов "перейти черту".

"Касательно ядерной программы, я скажу, что они пытаются. Но не уверен, что они решили перейти черту, поскольку, думаю, они слышали предупреждения президента Трампа и потому что у них был опыт, меньше года назад"

– Биньямин Нетаньяху

Напомним, что в СМИ циркулирует информация о готовности Израиля атаковать Иран. По данным медиа, Нетаньяху обсуждал этот вопрос с лидером США Дональдом Трампом.