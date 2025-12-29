Израиль готов пойти на условия Трампа по Газе

Премьер-министр Израиля подтвердил настрой на дальнейшее выполнение мирного плана президента США по Газе. Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп подробно обсудили данный вопрос на прошедшей накануне встрече.

Израиль согласился двигаться ко второму пункту мирного плана президента Соединенных Штатов по Газе, несмотря на несогласие с командой американского лидера по поводу его реализации. Об этом рассказали чиновник из США и еще один информированный источник.

По данным портала Axios, данный вопрос обсуждался на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Белого дома Дональда Трампа, состоявшейся 29 декабря во Флориде.

Кроме того, Нетаньяху принял просьбу Трампа о возобновлении переговоров с властями Сирии по поводу потенциального соглашения о безопасности.

Издание обращает внимание на то, что Трамп на этой встрече дал понять Нетаньяху, что изменение курса Израиля на Западном берегу реки Иордан необходимо для того, чтобы восстановить отношения еврейского государства со странами Европы и потенциально для расширения Авраамовых соглашений.

Источники портала отмечают, что на встрече израильского премьера с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, с зятем Трампа Джаредом Кушнером, а затем на встрече с самим главой Белого дома обсуждались действия Израиля на Западном берегу Иордана, финансовые проблемы Палестинской администрации и расширение израильских поселений.

На что готов Израиль?

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о подходах Израиля ко второму этапу "плана Трампа" и его запросах к США по мирному урегулированию в секторе Газа.

"Израиль поступает по-израильски: он готов начать выполнение второй части плана, если противная сторона, то есть ХАМАС, закончит первую часть плана, а именно вернет останки последнего заложника, и самое главное, сама приступит к выполнению второго этапа. Подразумевается что после того, как Израиль отойдет на новые позиции в секторе Газа, ХАМАС начинает разоружаться, а в зону, освобождаемую Израилем, входят войска зарубежных представителей. Пока нет ни готовности ХАМАС разоружаться, ни сформированных международных миротворческих сил, Израиль не станет выполнять свою часть второго этапа", – прежде всего сказал он.

"Заметьте, Нетаньяху сказал, что он согласен на исполнение всего второго этапа "плана Трампа", а не одной только израильской части второго этапа. Это важный нюанс. Когда они с Трампом вместе стояли на ступенях Белого дома, Трамп сказал, что США готовы начать второй этап мирного плана, а Нетаньяху сказал, что Израиль согласен, и все остались довольны. Таким образом мяч теперь на другой стороне: пожалуйста, начните разоружение и ввод в сектор Газа иностранных войск. Не будет такого, как хотят противники Израиля, чтобы ЦАХАЛ снова отошла на те или иные позиции, без исполнения своих обязательств другими сторонами", – подчеркнул Юрий Бочаров.

Чего ждет Израиль от США?

Политтехнолог пояснил, что для Израиля принципиально важно, чтобы США сделали все от них зависящее по организации управления сектором Газа без ХАМАС, что палестинский эксклав не оказался в ситуации безвластия. "Этот вопрос должен быть решен параллельно с началом хоть какого-то разоружения ХАМАС и вводов международного военного контингента. Это же Ближний Восток, тут достаточно бандитов, грабителей и контрабандистов, которых нужно держать под контролем – оружие здесь есть практически в каждом доме. Нельзя допустить вакуума власти, как это было в Сирии. Если ХАМАС в самом деле начнет сдавать оружие, экстренно необходимы хотя бы полицейские войска с оружием в руках, чтобы следить за порядком в Газе", – пояснил он.

"Израиль вполне устраивают военные силы ООН, которые хотя бы создадут буфер между гражданским населением и вооруженными группировками. Именно решения этого вопроса Израиль все время и ждет. Как только сектор Газа начнет избавляться от хамасовской идеологии и хамасовского оружия, там должны быть силы, обеспечивающие порядок. Когда будет обеспечена безопасность, тогда станет возможным запустить работу гражданской администрации, опять же, согласованной между Израилем, США и странами Ближнего Востока. Не может начать работать гражданская администрация, арабская или палестинская, на земле, где каждый сам себе хозяин и каждый бегает с автоматом", – обратил внимание Юрий Бочаров.

Что могут сделать США?

По оценке политолога, единственное, что могут в этой ситуации сделать США – надавить на руководство ХАМАС. "Речь о руководителях ХАМАС, живущих за пределами сектора Газа. Ведь в сектор Газа приходят откуда-то деньги, оружие и указания. Они идут от людей, что комфортно живут в лучших отелях Ближнего Востока, в Турции, Катаре, Египте. Они владеют миллиардами долларов и определяют политику ХАМАС. Нажав на них, лишив их средств к существованию, США могут остановить войну. Дело в том, что за идеологию умирают единицы, а подавляющее большинство боевиков и в ХАМАС, и в "Хезболле", и в любой террористической структуре Ближнего Востока воюет за деньги. Если американцы смогут остановить поток денег, иссякнет возможность набирать бойцов, а идейных Израиль нейтрализует", – заявил он.

"Поэтому Израиль и говорит сейчас США, что надо душить ХАМАС финансово, и возможности для этого есть именно у американской стороны. Израиль больше не намерен просто отстреливать боевиков в секторе Газа, как это делалось до сих пор, потому что на место нейтрализованных террористов приходят другие. На Ближнем Востоке очень много людей, живущих ниже минимального уровня жизни и готовых за любые деньги повоевать. Если у ХАМАС не будет финансов для оплаты наемников, война остановится", – заключил Юрий Бочаров.