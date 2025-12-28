Вестник Кавказа

Трамп призвал ХАМАС разоружиться

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Глава Белого дома нацелен на скорейший запуск второй фазы мирного плана в Газе. Он отметил также, что ХАМАС нужно сложить оружие.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп постарается как можно быстрее запустить вторую фазу мирного плана в секторе Газа. Об этом он заявил 29 декабря перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Очень быстро, как можно быстрее, но должно быть разоружение, мы должны разоружиться с ХАМАС"

– глава Белого дома

Напомним, вторая фаза предусматривает разоружение ХАМАС, начало восстановления и формирование послевоенного управления. Кроме того, вторая фаза включает в себя создание "Совета мира", возглавляемого Трампом.

Ранее в ХАМАС заявили, что не собираются разоружаться или складывать оружие при нынешнем отсутствии гарантий.

