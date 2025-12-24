Госдеп призвал граждан США уехать из России

США подтвердили для России четвертый уровень опасности для путешествий. В Госдепе призвали американцев, которые находятся в РФ, немедленно покинуть страну.

Соединенные Штаты продлили экстренное предупреждение для находящихся на территории России граждан. Об этом сказано в заявлении, распространенном 2 января Госдепартаментом.

Таким образом, внешнеполитическое ведомство подтвердило для РФ четвертый уровень опасности для путешествий.

"Американским гражданам следует немедленно покинуть Россию"

– Госдеп США

В ведомстве также посоветовали своим гражданам не посещать РФ.

В сообщении подчеркивается, что у правительства США по-прежнему ограничены возможности для оказания помощи американским гражданам в России, особенно за пределами Москвы.

"Посольство США в Москве сократило свой штат. Российские власти также ограничили поездки для сотрудников посольства. Все консульства США в России приостановили свою работу, включая консульские услуги"

– Госдепартамент