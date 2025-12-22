В МИД РФ рассказали о дипломатических контактах между Россией и США

Контакты Москвы и Вашингтона по нормализации отношений продолжаются, одним из важных вопросов остается возвращение российской дипломатической собственности, рассказали в МИД РФ.

Диалог России и США, связанный с нормализацией двусторонних отношений продолжается, важным пунктом остается возвращения российской дипсобственности, поделился глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

"Важной, хотя и отнюдь не единственной частью этой работы видится нормализация условий деятельности диппредставительств России и США"

– Александр Гусаров

Стороны провели несколько раундов переговоров, последний из них на рабочем уровне состоялся несколько дней назад, темой стала выдача виз дипломатам, добавил он.

При этом, по словам Гусарова, российско-американский диалог "идет вязко" и низкими темпами в связи с "различиями в подходах" у сторон.

"Мы продолжим добиваться возвращения российской дипсобственности. Для нас восстановление наших нарушенных прав собственности остается безусловным приоритетом в контексте широкой нормализации отношений, о чем американская сторона хорошо осведомлена"

– Александр Гусаров

Москва в апреле 2025 представила Вашингтону дорожную карту с этапами решения по возврату шести объектов дипломатической недвижимости РФ в США, но Госдеп на конец декабря все еще не готов обсуждать эту тему. Американская сторона ссылается на односторонние рестрикции США, что Москве "представляется малоубедительным" из-за нелигитимности санкции, уточнил представитель МИД РФ, передает газета "Известия".