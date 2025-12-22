Вестник Кавказа

Очередной раунд консультаций по взаимным раздражителям провели РФ и США

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители России и США провели еще один раунд консультаций по взаимным раздражителям. В МИД РФ отметили, что Москва продолжит усилия по снятию основных раздражителей.

В МИД России подтвердили проведение очередного раунда консультаций, посвященным взаимным раздражителям в отношениях с Соединенными Штатами.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что в ходе этих переговоров достигнут незначительный прогресс, передает ТАСС.

"Факт проведения очередного раунда консультаций с США по раздражителям подтверждаю. Продвижение минимальное"

– замминистра

Он также акцентировал внимание на том, что стороны продолжат предпринимать усилия для преодоления раздражителей.

