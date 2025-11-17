Дмитриев намекнул на возможный саммит РФ-США в Москве

Глава РФПИ по итогам встреч в Майами с американской стороной намекнул, что следующие российско-американские переговоры могут пройти в Москве.

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после двухдневных консультаций в Майами с США по украинскому урегулированию намекнул, что новая встреча РФ и США может состояться в российской столице.

"Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва"

– Кирилл Дмитриев

Эти слова глава РФПИ разместил на своей странице в социальной сети Х, текст проиллюстрирован фотографией Дмитриева в футболке с надписью Next time in Moscow. Отметим, что именно эту фразу сказал 15 августа на Аляске глава российского государства Владимир Путин американскому коллеге Дональду Трампа, приглашая его провести следующий саммит в Москве.