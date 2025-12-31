МИД России отреагировал на удары США по Венесуэле

Россия осуждает сегодняшнюю атаку США на Венесуэлу, сообщили в МИД РФ. В министерстве призвали не допустить дальнейшей эскалации.

Удары Соединенных Штатов по Венесуэле – это акт вооруженной агрессии. Об этом говорится в заявлении, распространенном 3 января МИД России.

"Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости"

– МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что сейчас важно не допустить дальнейшей эскалации.

"Исходим из того, что все партнеры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать"

– российское министерство

В МИД РФ указали на то, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, как было провозглашено еще в 2014 году.

"Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне. Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны"

– внешнеполитическое ведомство

В министерстве добавили, что поддерживают заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совбеза ООН.

В сообщении также говорится о том, что посольство России в Каракасе в настоящее время функционирует в штатном режиме.