Пять танкеров не рискнули идти на загрузку в Венесуэлу - СМИ

Пять иностранных танкеров, которые планировали заполнить свои танки венесуэльской сырой нефтью, после атаки по стране военными США сменили свой курс и приостановили движение или ушли в другие порты.

Капитаны иностранных танкеров, следовавших в направлении портов Венесуэлы, после нанесения ударов США по Каракасу изменили их маршрут, не рискнув приблизиться к побережью страны, сообщает Wall Street Journal.

Одно из судов, экипаж которого планировал встать под загрузку своих танков венесуэльской сырой нефтью, теперь следует в сторону Нигерии. Четыре других танкера просто остановились на приличном удалении об берегов страны, свидетельствуют данные мониторинга судоходства, передает "АиФ".

Все гражданские суда танкерного флота принадлежат компаниям, на которые распространяются введенные американские санкции.

Судно, взявшее курс на Нигерию, принадлежит китайской компании, оно регулярно доставляло нефть из Венесуэлы в КНР последние пять лет, и сейчас проигнорировало заявление президента США Дональда Трампа о введении блокады венесуэльских портов.

