Атаку США на Венесуэлу осудил Иран

В Иране отреагировали на атаку, совершенную сегодня утром США на Венесуэлу. В Исламской Республике отметили, что эти действия Вашингтона должны быть открыто осуждены.

Иран осуждает удары Соединенных Штатов по Венесуэле. Об этом сказано в опубликованном 3 января заявлении МИД Исламской Республики.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия США открыто нарушают базовые принципы международного права, включая статью 2 Устава ООН, которая запрещает применять силу против суверенных стран.

"Подобное нападение должно быть немедленно и открыто осуждено со стороны ООН и всех государств, которые озабочены сохранением верховенства закона и мира. Моральная обязанность всех стран и международных организаций – немедленно прекратить агрессию США"

– иранское министерство

В МИД ИРИ акцентировали внимание на том, что руководство Венесуэлы имеет право на защиту суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение.