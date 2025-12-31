Вестник Кавказа

Атаку США на Венесуэлу осудил Иран

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране отреагировали на атаку, совершенную сегодня утром США на Венесуэлу. В Исламской Республике отметили, что эти действия Вашингтона должны быть открыто осуждены.

Иран осуждает удары Соединенных Штатов по Венесуэле. Об этом сказано в опубликованном 3 января заявлении МИД Исламской Республики.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия США открыто нарушают базовые принципы международного права, включая статью 2 Устава ООН, которая запрещает применять силу против суверенных стран.

"Подобное нападение должно быть немедленно и открыто осуждено со стороны ООН и всех государств, которые озабочены сохранением верховенства закона и мира. Моральная обязанность всех стран и международных организаций – немедленно прекратить агрессию США"

– иранское министерство

В МИД ИРИ акцентировали внимание на том, что руководство Венесуэлы имеет право на защиту суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1035 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.