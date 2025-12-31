Атаку США на Венесуэлу осудил Иран

Иран осуждает удары Соединенных Штатов по Венесуэле. Об этом сказано в опубликованном 3 января заявлении МИД Исламской Республики.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия США открыто нарушают базовые принципы международного права, включая статью 2 Устава ООН, которая запрещает применять силу против суверенных стран.
"Подобное нападение должно быть немедленно и открыто осуждено со стороны ООН и всех государств, которые озабочены сохранением верховенства закона и мира. Моральная обязанность всех стран и международных организаций – немедленно прекратить агрессию США"
– иранское министерство
В МИД ИРИ акцентировали внимание на том, что руководство Венесуэлы имеет право на защиту суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение.