В минувшем 2025 году Турция добилась нового рекорда – страна достигла самых высоких показателей экспорта за всю свою историю, заявил сегодня президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии, посвященном объявлению новых показателей экспорта Турции.

"В третьем квартале 2025 года наша экономика выросла на 3,7% и уже 21 квартал подряд демонстрирует непрерывный рост: она установила новый рекорд в $1 трлн 538 млрд в третьем квартале 2025 года, а в декабре был установлен новый месячный рекорд экспорта в $26,4 млрд"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Экспорт товаров по сравнению с предыдущим годом вырос на 4,5%, в числовом выражении это составило $278,4 млрд. При этом экспорт товаров и услуг в минувшем году достиг $396,5 млрд. Если в 2002 году коэффициент покрытия импорта экспортом составлял около 50%, то в 2025 году этот показатель достиг 74,8%, отметил турецкий лидер, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Особые успехи продемонстрировала турецкая автомобильная промышленность - с годовым объемом производства в 1,5 млн автомобилей и экспортом на сумму свыше $41 млрд она стала 4-й производственной базой Европы и 12-й в мире, отметил президент.

Особенно ярко это демонстрирует выход на европейский рынок с новыми моделями турецкий национальный бренд Togg, наглядно демонстрирующий передовой турецкий инженерный и дизайнерский потенциал.

Не стоит на месте и экспорт оборонной продукции: в 2002 году он составлял всего $248 млн, но к 2026 году он вырос в 40 раз и в минувшем году достиг $9 млрд 870 млн.

Столь мощный рывок вывел Турцию на пятую по величине позицию торгового партнерства с Евросоюзом, достигнув объема торговли с объединением в 2025 году $232,7 млрд, отметил президент.

"Ранее я обозначал цель на 2025 год в размере $390 млрд. Хотел бы подчеркнуть, что экспорт товаров и услуг превысил целевой показатель, достигнув $396,5 млрд"

- Реджеп Тайип Эрдоган

При этом он обозначил цель перед промышленными предприятиями страны на 2026 год – довести общий объем экспорта до $410 млрд, в котором экспорт товаров должен выйти на показатель в $282 млрд, а экспорт услуг - на $128 млрд, отметил президент, подчеркнув: у Турции никогда не было и нет стремления извлекать выгоду из конфликтов, а суть ее внешней политики заключается не в создании врагов, а в обретении друзей: создание пояса мира и безопасности, который принесет пользу всем, заключил Эрдоган.