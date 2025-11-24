Вестник Кавказа

Россия и Турция могут перейти в расчетах на нацвалюты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российско-турецкая торговля может перейти на национальные валюты, эта мера может стать решением проблемы с банковскими переводами.

Использование нацвалют при расчетах между Россией и Турцией помогло бы решить проблему с банковскими переводами, рассказал турецкий источник, передает РИА Новости.

Санкции Запада привносят сложности в банковские расчеты между РФ и Турцией, стороны ищут пути решения этой ситуации.

"Для решения этой проблемы, вызванной, как известно, западными санкциями, рассматриваются разные варианты. Использование национальных валют в расчетах неоднократно поднималось на уровне лидеров, были даны поручения изучить этот процесс"

– источник

На данный момент часть Российско-турецкой торговли уже перешла на нацвалюты, при этом вопрос требует дальнейшего детального изучения, отмечается в сообщении.

