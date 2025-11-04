Взаиморасчеты России и Китая на 95% перешли на нацвалюты

Москва и Пекин во взаиморасчетах почти полностью перешли на российский рубль и китайский юань. Расчеты на 95% осуществляются в национальных валютах, поделился Титов.

РФ и КНР во взаимной торговле почти полностью отказались от доллара – расчеты на 95% производятся в рублях и юанях, рассказал спецпредставитель президента России, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Очень важным инструментом борьбы с давлением Запада стало то, что 95% расчетов между нашими странами сегодня осуществляются в национальных валютах"

– Борис Титов

Переход на нацвалюты в расчетах до минимума сократил риски западных санкций и колебаний курсов валют, добавил он, выступая на шестом Российско-Китайском форуме предпринимателей.

"Это создает надежную основу для дальнейшего углубления сотрудничества, особенно в условиях глобальной нестабильности"

– Борис Титов

Сотрудничество РФ и КНР ведется в различных отраслях. В 2024 году товарооборот между странами вышел на рекордный уровень – $244,8 млрд.