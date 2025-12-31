В Грузии отменяют движение почти всех поездов

Непогода в Западной Грузии внесла коррективы в движение поездов "Грузинской железной дороги" – из-за ухудшения погоды железнодорожные власти на два дня отменяют движение пассажирских поездов, кроме Тбилиси-Батуми.

Сложные погодные условия в Западной Грузии вынудили руководство "Грузинской железной дороги" на два дня приостановить движение пассажирских поездов по основным и пригородным направлениям, говорится в заявлении руководства дороги.

"В связи со сложными метеорологическими условиями, особенно в Западной Грузии, периодически возникают различные препятствия для движения поездов на железной дороге. В связи с текущей сложной ситуацией 3 и 4 января движение поездов в основных и пригородных направлениях будет временно приостановлено"

- заявление ГЖД

Погода ухудшится на большей части территории Грузии - температура в Колхидской долине ночью достигнет -8 градусов, а в регионе Шида Картли столбики термометров опустятся до -17. На ряде дорог ожидается гололедица, передает Sputnik Грузия.

Что касается железнодорожного сообщения, то курсировать по своему маршруту будет только поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси.

В компании принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства, пообещав полностью компенсировать им стоимость приобретенных билетов.