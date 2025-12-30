Снегопады остановили сообщение между Россией и Грузией

Военно-Грузинская дорога вновь не работает из-за метелей, которые не прекращаются в южной части Северного Кавказа – по ней запрещено движение всех видов транспорта. В том числе нет проезда от Владикавказа до Верхнего Ларса.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии – Алании, сегодня днем было принято решение о временном прекращении наземного транспортного сообщения России с Грузией по Военно-Грузинской дороге, которая остается единственным прямым сухопутным маршрутом между двумя государствами.

Североосетинские спасатели пояснили, что Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта без исключения. Пока у них нет данных, когда движение из России в Грузию и в обратную сторону может быть возобновлено.

Напомним, что в эти дни на рубеже 2025 и 2026 годов на Северном Кавказе, в особенности в близких к Грузии районах, бушуют мощные снегопады, из-за которых даже остановилось движение на ряде железнодорожных направлений в Краснодарском крае. Военно-Грузинская дорога традиционно с большим трудом работает в зимний период и закрывается при каждой метели, несмотря на все улучшения, которые строит Грузия на своей стороне.