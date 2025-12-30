Власти Майкопа попросили у бизнеса и жителей помощи в расчистке снега

Администрация Майкопа обратилась к местным предпринимателям и городским жителям с призывом помочь в очищении города от снега.

Убрать с улиц Майкопа снег, заваливший столицу Адыгеи в результате сильных снегопадов, помогут местные жители и представители бизнеса, – с таким призывом к ним обратились власти города.

"Уважаемые жители Майкопа, представители бизнеса, управляющих организаций и собственники недвижимости! Мэрия города обращается к вам с просьбой принять участие в ликвидации последствий мощного снегопада"

– пресс-служба администрации

В сообщении обращается внимание на необходимость срочной расчистки пешеходных зон и тротуаров, а также подходов к домам. Кроме того, снег необходимо оперативно убрать от контейнерных площадок, чтобы вывезти отходы.

Власти города подчеркнули, что коммунальщики трудятся круглосуточно, но их усилий недостаточно. Поэтому местных жителей просят, насколько это возможно, убрать снег у подъездов и с тротуаров рядом с домами. Предприниматели могут сделать то же самое у своих объектов, а управляющие – у многоквартирных домов.

Напомним, снегопад стал причиной введения режима ЧС в Майкопе и некоторых районах Адыгеи, по всей республике фиксируются массовые отключения света.