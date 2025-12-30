Больше всего проблем с энергоснабжением испытывают Кубань и Адыгея – Россети

Больше всего жителей остаются без света в Краснодарском крае и в Адыгее, работы по восстановлению пострадавшей от снегопада инфраструктуры продолжаются.

Количество обесточенных потребителей в регионах на 1 января больше всего в Краснодарском крае и в Адыгее, сообщает пресс-служба компании "Россети".

В сообщении говорится, что специалисты на протяжении всей новогодней ночи устраняли последствия снежного ненастья.

Так, на Ставрополье к 10 часам утра подачу света удалось возвратить более чем половине сел и хуторов, где ранее электричество пропало из-за снегопада.

"Наиболее сложная обстановка сохраняется в Краснодарском крае и Республика Адыгея, где аномальный снегопад привел к массовым повреждения сетевой инфраструктуры. Также были заблокированы подъездные пути к энергообъектам"

– Россети

В компании уточнили, что благодаря участию коммунальных служб, спасателей МЧС, использованию внедорожников к утру было возобновлено электроснабжение 70% оставшихся без света ранее потребителей в самых загруженных в праздничные дни районах города-курорта Сочи. А в общей сложности за сутки на Кубани были отремонтированы более 2,5 тыс трансформаторных подстанций, а также сто линий электропередачи.