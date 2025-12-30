В МИД РФ оценили ситуацию с ядерной программой Ирана в начале 2026 года

В министерстве иностранных дел России рассказали о шансах урегулировать в обозримой перспективе ситуацию вокруг иранской ядерной программы. В МИД отметили, что это вполне реально.

Урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы Ирана вполне возможно при наличии политической воли. Об этом заявил Олег Постников, директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями.

"Считаем, что при наличии достаточной политической воли у всех вовлеченных сторон урегулирование вокруг иранской ядерной программы – вполне достижимая цель. Подвижки в этом отношении можно было бы только приветствовать"

– Олег Постников

При этом он напомнил, что опыт Совместного всеобъемлющего плана действий наглядно продемонстрировал, что важно не только заключить договоренность, но и обеспечить ее бесперебойную реализацию с учетом выстроенного и выверенного баланса интересов. По словам главы департамента, это не менее сложная задача.

Он уверен, что уроки прошлого будут внимательно учитываться.

Кроме того, Постников отметил, что Россия отдает должное приверженности Исламской Республики своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и соглашению с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, передает РИА Новости.

"Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия между Тегераном и Агентством с целью постепенного возобновления верификационных мероприятий, подорванных неправомерными действиями тех на Западе, кто лишь на словах является поборником дипломатии, а на деле активно закладывает мины под урегулирование, сознательно мешая переговорам"

– глава департамента

Ранее сообщалось, что США готовы будут нанести новые удары по Ирану, если Тегеран попробует продолжить разработку ракетной и ядерной программы.