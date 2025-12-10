МККК: необходимо открыть КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа

Для обеспечения достаточных гуманитарных поставок в сектор Газа необходимо открыть КПП "Рафах", с таким призывом выступили в МККК.

Пункт пропуска "Рафах" на границе Египта и сектора Газа должен быть открыт, чтобы в палестинский эксклав могла в достаточном объеме поступать гуманитарная помощь, поведала глава Управления по оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) Ясмин Пра-Дессимо.

"Для обеспечения достаточного объема помощи и удовлетворения базовых потребностей населения необходимо вновь открыть КПП "Рафах" и обеспечить беспрепятственный поток гуманитарных грузов в Газу"

– Ясмин Пра-Дессимо

Она заметила, что для покрытия образовавшегося за два года дефицита предметов первой необходимости в Газе потребуется время. При этом у Красного Креста имеется запас гуманитарного груза, который ждет отправки, добавила представитель комитета, передает РИА Новости.

На прошлой неделе главы МИД Египта, Турции, Иордании, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индонезии и Пакистана выступили с совместным письменным заявлением, в котором призвали обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и открыть "Рафах" в обоих направлениях.