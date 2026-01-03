Поезда на западе Грузии возобновят движение с 9 января

В Грузии с 9 января возобновится движение поездов, связывающих Тбилиси с городами на западе страны. Ранее рейсы были отменены из-за непогоды.
"Грузинская железная дорога" сообщила сроки возобновления курсирования ряда поездов в западном направлении.
В ГЖД намерены вновь запустить рейсы, остановленные из-за неблагоприятных погодных условий, с 9 января. Восстанавливается движение поездов между Тбилиси и Поти, Зугдиди, Озургети.
Пассажиры, имеющие на руках билеты на отмененные из-за непогоды рейсы, будет полностью возмещена стоимость билетов.