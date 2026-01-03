Вестник Кавказа

В Грузии прокомментировали ситуацию с Венесуэлой

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси, на фоне происходящего между США и Венесуэлой, лишь укрепился в своем плане по невмешательству в чужие сценарии, заявил Папуашвили.

Грузия не намерена вмешиваться в чужие сценарии, такое заявление сделал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на фоне агрессии США против Венесуэлы.

"Международная буря, разразившаяся в первые дни января в Венесуэле и, похоже, только набирающая силу, еще больше укрепила наш план на 2026 год - не отклоняться от политики мира и не вмешиваться в чужие сценарии"

– Шалва Папуашвили

Также он напомнил, что Венесуэла входит в число государств, не признающих территориальную целостность Грузии, а такие государства "никогда не смогут быть друзьями грузинского народа".

