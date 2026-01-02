Небензя: Россия осуждает агрессию США против Венесуэлы

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН сегодня сообщил, что Москва осуждает агрессию Вашингтона против Каракаса.
Прежде всего он отметил, что год начался с шока для всех, кто возлагал надежду на то, что ключевыми принципами работы администрации президента Дональда Трампа станут уважение международного права и невмешательство во внутренние дела других стран и опора на дипломатию и поиск компромиссов.
"Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не не может быть никаких оправданий"
– Василий Небензя
Он охарактеризовал захват Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро как разбой и выступил с призывом к Вашингтону немедленно освободить Мадуро и супругу.
По словам российского дипломата, любые противоречия между государствами необходимо решать посредством диалогом.
Также Небензя подтвердил поддержку российской стороной курса Каракаса по защите национальных интересов и суверенитета страны. Москва выражает твердую солидарность с народом Венесуэлы, добавил он.