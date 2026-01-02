Небензя: Россия осуждает агрессию США против Венесуэлы

Российский постпред при ООН заявил, что действия США по отношению к Венесуэле стали шоком и им нет оправданий. Москва решительно осуждает американскую агрессию против Каракаса и захват Мадуро.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН сегодня сообщил, что Москва осуждает агрессию Вашингтона против Каракаса.

Прежде всего он отметил, что год начался с шока для всех, кто возлагал надежду на то, что ключевыми принципами работы администрации президента Дональда Трампа станут уважение международного права и невмешательство во внутренние дела других стран и опора на дипломатию и поиск компромиссов.

"Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не не может быть никаких оправданий"

– Василий Небензя

Он охарактеризовал захват Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро как разбой и выступил с призывом к Вашингтону немедленно освободить Мадуро и супругу.

По словам российского дипломата, любые противоречия между государствами необходимо решать посредством диалогом.

Также Небензя подтвердил поддержку российской стороной курса Каракаса по защите национальных интересов и суверенитета страны. Москва выражает твердую солидарность с народом Венесуэлы, добавил он.