Временным президентом Венесуэлы стала Делси Родригес

Верховный суд Венесуэлы принял решение возложить временное исполнение обязанностей президента страны на вице-президента Делси Родригес: оно направлено на обеспечение стабильной работы государственных институтов.

Верховный суд Венесуэлы сегодня постановил, что Делси Pодригес, занимавшая должность вице-президента при Николасе Мадуро, должна принять на себя обязанности временного президента страны.

"Делси Родригес принимает на себя должность президента, чтобы гарантировать преемственность управления и всестороннюю защиту страны"

- Верховный суд Венесуэлы

Врио президента боливарианской республики уже выступила с обращением к нации по государственному телевидению Венесуэлы, подчеркнув в своем выступлении: единственным законным президентом страны остается Николас Мадуро.

Также Родригес осудила вооруженную агрессию США в отношении Венесуэлы и заявила о готовности действующих властей защищать народ и суверенитет государства.

Делси Элоина Родригес Гомес родилась 18 мая 1969 года, она – юрист по образованию, выстроила свою карьеру в государственных и международных структурах, связанных с внешней политикой. Ранее она занимала пост министра иностранных дел Венесуэлы и представляла страну на международных площадках, включая ООН и региональные организации.

С июня 2018 года занимает должность вице-президента Венесуэлы и является одной из ключевых фигур действующей исполнительной власти Венесуэлы и ближайших соратников Николаса Мадуро.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне США нанесли удар по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны ее лидера вместе с супругой. Мадуро и его жена обвинены в США в наркотерроризме и контрабанде кокаина. Дональд Трамп подтвердил проведение "крупномасштабной операции" и сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой были захвачены и вывезены из страны. Позднее ряд официальных лиц США сообщили, что президент Венесуэлы предстанет перед судом.