Уголовное дело завели по факту взрыва газа в Ингушетии

Взрыв газа в одном из сел Малгобекского района Ингушетии станет предметом расследования СК. В ходе происшествия пострадали семь человек.

СК РФ завел уголовное дело по факту взрыва газа в частном доме в Ингушетии, в результате чего пострадали семь человек, включая одного ребенка, информирует пресс-служба СУ СК РФ.

"Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)"

– пресс-служба

По данным СК РФ, взрыв газа произошел сегодня в частном доме села, которое расположено в Малгобекском районе. К месту происшествия прибыли оперативные службы, а также сотрудники СК, которые изучают обстоятельства ЧП. Причина взрыва устанавливается.