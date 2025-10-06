Вестник Кавказа

Уголовное дело завели по факту взрыва газа в Ингушетии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взрыв газа в одном из сел Малгобекского района Ингушетии станет предметом расследования СК. В ходе происшествия пострадали семь человек.

СК РФ завел уголовное дело по факту взрыва газа в частном доме в Ингушетии, в результате чего пострадали семь человек, включая одного ребенка, информирует пресс-служба СУ СК РФ. 

"Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)"

– пресс-служба 

По данным СК РФ, взрыв газа произошел сегодня в частном доме села, которое расположено в Малгобекском районе. К месту происшествия прибыли оперативные службы, а также сотрудники СК, которые изучают обстоятельства ЧП. Причина взрыва устанавливается.

