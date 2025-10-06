Уголовное дело завели по факту взрыва газа в Ингушетии

СК РФ завел уголовное дело по факту взрыва газа в частном доме в Ингушетии, в результате чего пострадали семь человек, включая одного ребенка, информирует пресс-служба СУ СК РФ.
"Следственным отделом по городу Малгобек следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)"
– пресс-служба
По данным СК РФ, взрыв газа произошел сегодня в частном доме села, которое расположено в Малгобекском районе. К месту происшествия прибыли оперативные службы, а также сотрудники СК, которые изучают обстоятельства ЧП. Причина взрыва устанавливается.