Ильхам Алиев поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

Ильхам Алиев направил поздравление православной общине страны, в котором отметил атмосферу национально-духовной солидарности между различными народами и конфессиями, царящую в Азербайджане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 января направил письмо с поздравлениями православной христианской общине Азербайджана по случаю рождества.

"Сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества, передаю каждому из вас самые искренние пожелания"

– Ильхам Алиев

Он отметил, что на протяжении столетий в Азербайджане царит атмосфера национально-духовной солидарности между различными народами и конфессиями, в основе этой солидарности лежит взаимное уважение и доверие, добрая дружба и братство.

Приоритетным вектором проводимой в Азербайджане политики является пропаганда в обществе и поощрение высокой культуры сосуществования, морально-нравственных норм, мультикультурных ценностей и принципов терпимости, отметил азербайджанский лидер.

В Азербайджане, известном богатыми традициями толерантности, каждый имеет возможности для культурного самовыражения, добавил он.

"Независимо от языка, религии, национальной принадлежности, для всех граждан нашей страны, в том числе для христианской общины, созданы всесторонние демократически-правовые условия, позволяющие сохранять и еще более развивать их этнокультурную самобытность"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана добавил, что одобрения заслуживает тот факт, что христианские соотечественники активно участвуют во всех сферах общественно-политической, социально-культурной жизни страны, не жалея усилий во имя прогресса и процветания общего для мусульман и христиан дома – Азербайджана.

"Праздник Рождества олицетворяет такие высокие чувства, как обновление, чистота, милосердие и добродетель. В этот светлый день еще раз передаю всем вам праздничные поздравления, желаю счастья вашим семьям, изобилия на ваших столах. С праздником!"

– Ильхам Алиев