Израиль и Сирия провели переговоры в Париже

В Париже прошли переговоры между делегациями Израиля и Сирии. Стороны продолжают договориться по вопросам безопасности.
Тель-Авив и Дамаск провели переговоры в области безопасности в Париже. Консультации прошли при посредничестве Вашингтона, информирует телеканал N12.
"Стороны выразили желание достичь соглашения в области безопасности в соответствии с видением Дональда Трампа"
– N12
Согласно информации медиа, Дамаск и Тель-Авив договорились ускорить развитие контактов для достижения соглашения по безопасности. Также стороны условились увеличить частоту встреч.
Сообщается, что переговоры между Сирией и Израилем курировали спецпредставитель по Сирии Том Баррак, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.