Израиль и Сирия провели переговоры в Париже

В Париже прошли переговоры между делегациями Израиля и Сирии. Стороны продолжают договориться по вопросам безопасности.

Тель-Авив и Дамаск провели переговоры в области безопасности в Париже. Консультации прошли при посредничестве Вашингтона, информирует телеканал  N12. 

"Стороны выразили желание достичь соглашения в области безопасности в соответствии с видением Дональда Трампа"

– N12

Согласно информации медиа, Дамаск и Тель-Авив договорились ускорить развитие контактов для достижения соглашения по безопасности. Также стороны условились увеличить частоту встреч. 

Сообщается, что переговоры между Сирией и Израилем курировали спецпредставитель по Сирии Том Баррак, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

