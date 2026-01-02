Переговоры о безопасности проведут сегодня Израиль и Сирия

Представители Израиля и Сирии соберутся в понедельник на встречу, посвященную новому соглашению о безопасности. Она пройдет в столице Франции.

В понедельник, 5 января, в Париже состоятся переговоры Израиля и Сирии о заключении нового соглашения в области безопасности. Об этом сообщают информированные источники.

Встреча высокопоставленных чиновников двух стран пройдет по просьбе Соединенных Штатов, пишет издание Axios.

Сегодняшние переговоры представителей Израиля и Сирии станут уже пятыми по счету. Предыдущий раунд состоялся почти два месяца назад.

Ожидается, что пятый раунд будет длиться два дня.

"Целью данных переговоров является демилитаризация южной части Сирии и вывод израильских войск с тех территорий Сирии, которые они оккупировали после краха режима (бывшего президента Сирии Башара – прим. ред.) Асада"

– издание Axios