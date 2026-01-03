Шахматистка из Казахстана стала трехкратной чемпионкой мира по блицу

Бибисара Асаубаева из Казахстана стала трехкратной чемпионкой мира по блицу. Соревнования прошли в Катаре.

Шахматистка из Казахстана Бибисара Асаубаева выиграла мировое первенство по блицу в Катаре, став трехкратной чемпионкой мира.

В финальном матче за шахматную корону 21-летняя казахстанская спортсменка оказалась сильнее украинки Анны Музычук.

Турнирный путь шахматистки из Казахстана начался с отборочного этапа из 15 туров, который Асаубаева выиграла. В полуфинале была повержена китаянка Чжу Цзиньэр, казахстанская шахматистка взяла три партии.

Финал прошел в равной и напряженной борьбе. После трех ничьих представительница Казахстана выиграла в четвертой игре и забрала "золото".

Отметим, что казахстанка стала первой представительницей своей страны, которая трижды выиграла чемпионат по блицу. В активе Асаубаевой также победы в 2021 и 2022 годах.