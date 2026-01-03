Вестник Кавказа

Шахматистка из Казахстана стала трехкратной чемпионкой мира по блицу

Шахматистка из Казахстана стала трехкратной чемпионкой мира по блицу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бибисара Асаубаева из Казахстана стала трехкратной чемпионкой мира по блицу. Соревнования прошли в Катаре.

Шахматистка из Казахстана Бибисара Асаубаева выиграла мировое первенство по блицу в Катаре, став трехкратной чемпионкой мира. 

В финальном матче за шахматную корону 21-летняя казахстанская спортсменка оказалась сильнее украинки Анны Музычук. 

Турнирный путь шахматистки из Казахстана начался с отборочного этапа из 15 туров, который Асаубаева выиграла. В полуфинале была повержена китаянка Чжу Цзиньэр, казахстанская шахматистка взяла три партии. 

Финал прошел в равной и напряженной борьбе. После трех ничьих представительница Казахстана выиграла в четвертой игре и забрала "золото". 

Отметим, что казахстанка стала первой представительницей своей страны, которая трижды выиграла чемпионат по блицу. В активе Асаубаевой также победы в 2021 и 2022 годах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
670 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.