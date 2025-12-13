Вестник Кавказа

В Казахстане из снежного плена спасли 46 россиян в автобусе

Метель
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Спасатели в Казахстане помогли десяткам граждан России, их эвакуировали из автобуса на трассе в пункт обогрева в связи с непогодой.

На севере Казахстана 6 января сотрудники МЧС республики оказали помощь россиянам, оказавшимся в автобусе на трассе в непогоду.

"В связи с ограничением движения на автодороге республиканского значения в Есильском районе Акмолинской области на блокпосту остался автобус с 46 пассажирами. Спасатели совместно с полицией <...> сопроводили и разместили в ближайших пунктах обогрева 46 человек, из них 1 ребенок"

– МЧС Казахстана

В ведомстве уточнили, что все пассажиры автобуса – граждане России, медицинская помощь никому не потребовалась.

