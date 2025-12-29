Эрдоган: Стамбул готов стать площадкой для саммита по Украине

Турция вновь готова принять переговоры по украинскому урегулированию, об этом сообщил президент Эрдоган. По его словам, "двери открыты для всех".

Турция полна готовности принять саммит по урегулированию на Украине в Стамбуле, такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Идея проведения мирного саммита в Стамбуле не отброшена; напротив, мы продолжаем активно продвигать этот вариант. Как только условия будут созревшими, Турция готова вновь сделать Стамбул центром мирных переговоров; наши двери остаются открытыми для всех"

– Эрдоган

Ранее турецкий президент предложил организовать четырехсторонний саммит по Украине в Стамбуле с участием лидеров России, Турции, США и Украины.

Отметим, что три прямых раунда российско-украинских переговоров также проводились в Стамбуле.