Трамп назвал возможные сроки урегулирования конфликта на Украине

Трамп заявил о том, что стороны "как никогда" приблизились к урегулированию конфликта на Украине. Он может завершиться в течение нескольких недель. При необходимости будет организована трехсторонняя встреча.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским рассказал, о близости завершения конфликта на Украине.

"Мы, вероятно, как никогда близки к достижению соглашения (по урегулированию на Украине - ред.) с обеими сторонами"

– Дональд Трамп

Он назвал также возможные сроки урегулирования – ситуация может быть урегулирована за несколько недель.

"Если все пойдет действительно хорошо, то, знаете, возможно, это займет несколько недель"

– Дональд Трамп

Также американский лидер допустил, что может быть организована трехсторонняя встреча с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Встреча может пройти "в подходящее время", уточнил он.

Отметим, что перед встречей с Зеленским Трамп совершил звонок Путину. Комментируя телефонный разговор, длившийся более часа, он заявил, что верит в желание российской стороны прийти к урегулированию.