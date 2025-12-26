Перед встречей с Зеленским Трамп созвонился с Путиным

Президент США Дональд Трамп сегодня снова позвонил своему российскому коллеге – президенту РФ Владимиру Путину, новый разговор стал девятым с начала года, и прошел он перед встречей Трампа с Зеленским во Флориде.

Президент США Дональд Трамп сегодня в преддверии встречи с Владимиром Зеленским провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Телефонная беседа лидеров двух стран стала первой за последние два с половиной месяца и девятой с начала года. Последняя телефонная беседа глав двух государств прошла 16 октября. Помимо украинского урегулирования, тогда темой разговора становилась ситуация на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Примечательно то, что беседа российского и американского лидеров прошла в преддверии встречи последнего с Владимиром Зеленским, который прибыл во Флориду – очевидно, Путин и Трамп сверили свои позиции перед этой встречей.

Подробности беседы пока не сообщаются, о ней известно лишь со слов самого президента США, который в Truth Social уже заявил, что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным"

- Дональд Трамп

Также американский лидер добавил, что разговор состоялся перед намеченной 28 декабря на 13:00 (21:00 мск) встречей с Владимиром Зеленским, отметив, что эта встреча пройдет в присутствии прессы в главном обеденном заде его резиденции Мар-а-Лаго в американском штате Флорида.

Факт телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно прошел, подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Подробности беседы двух лидеров чуть позже сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Они говорили об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества Соединенных Штатов и с Россией, и с Украиной"

- Юрий Ушаков

Признав, что украинский кризис оказался для него самым трудным, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию, отметил помощник российского президента.

Президент США Дональд Трамп организовал этот разговор, что обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования, пояснил Ушаков.

"Весь последующий разговор носил такой же дружеский, доброжелательный и деловой характер, характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному, долговременному урегулированию украинского конфликта"

- Юрий Ушаков

В свою очередь Владимир Путин привел Дональду Трампу подробные аргументы о принципиальной важности и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже и в ходе российско-американских контактов представителей двух администраций, отметил помощник российского лидера.

В ходе беседы выяснилось, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий, заявил Ушаков.

Примечательно и то, что Трамп хотел обсудить эти вопросы перед очным контактом, проводимым с Зеленским чуть позднее сегодня в Мар-а-Лаго во Флориде. В ходе беседы он настойчиво продвигал мысль о необходимости как можно скорее завершить конфликт на Украине, отметил помощник российского президента.

Один из главных итогов бесед - Трамп в ходе разговора с Путиным сказал, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по урегулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп, поведал Ушаков.

Также Дональд Трамп сообщил Владимиру Путину, что намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Владимиром Зеленским с учетом понимания того, что Россия стремится к политико-дипломатическому урегулированию, заключил помощник президента РФ.