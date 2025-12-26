Лавров: Россия нацелена на взаимодействие с США для урегулирования на Украине

Россия ценит усилия администрации Дональда Трампа и нацелена на продолжении работы с США для выработки устойчивых договоренностей по ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года, передает ТАСС.
"Ценим усилия президента США Дональда Трампа и его команды по достижению мирного урегулирования. Нацелены на дальнейшее взаимодействие с американскими переговорщиками по выработке устойчивых договоренностей, устраняющих первопричины конфликта"
– Сергей Лавров
Он заметил, что ни украинская сторона, ни Европа, не проявляют готовности к конструктивным переговорам для урегулирования ситуации. По словам главы МИД РФ, ЕС после смены администрации в США, видится главным препятствием к миру.
Говоря о новой администрации США и ее политике в отношении РФ министр отметил обновленную версию Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов.
"Новая редакция Стратегии национальной безопасности США уже успела стать предметом обстоятельного анализа, и это вполне объяснимо. Ее центральные установки нуждаются в проверке делами, но навскидку выглядят новаторски. По мнению экспертов, речь может идти о переосмыслении Вашингтоном своей роли на международной арене"
– Сергей Лавров
Глава МИД РФ подчеркнул, что в Стратегии отсутствуют призывы к системному сдерживанию России, также в документе нет пункта о расширении НАТО.
"Пожалуй, впервые США если не фиксируют обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично подвергают сомнению извечную экспансионистскую траекторию эволюции НАТО"
– Сергей Лавров
Ряд идей, фигурирующих в Стратегии, в теории не противоречат развитию диалога Москвы и Вашингтона, заметил министр. При этом он подчеркнул, что окончательные выводы будут делаться "исключительно исходя из анализа практических действий администрации США на международной арене".
Отметим, Стратегия нацбезопасности США была опубликована 5 декабря.