В Совфеде рассказали о текущих отношениях России и США

Константин Косачев оценил сегодняшний уровень отношений между Россией и США. Он подчеркнул, что на взаимодействие сторон влияет целый ряд международных факторов.

На отношения России и Соединенных Штатов влияют многие факторы в международной политике, в том числе позиция Европы. Такое заявление сделал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Проблема в отношениях между Россией и США сегодня заключается в том, что они пока не самоценны и во многом определяются сторонними сюжетами. Прежде всего, это украинское досье и кризис между Россией и Европой, а в перспективе может начать еще больше влиять фактор Китая"

– вице-спикер Совфеда

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассчитывал перезагрузить ситуацию, как и многие другие международные треки, разгребая наследие предыдущий администрации, однако все оказалось сложнее даже "горячего" ближневосточного противостояния.

Сенатор уточнил, что никакие сценарии "за 24 часа", "за две недели" не сработали, и новой администрации США пришлось погружаться в переговоры по украинскому конфликту.

По словам Косачева, Дональд Трамп пытается решить все то, что можно решить договорным путем, однако это противоречит позиции Европе. Он добавил, что все это серьезно отягощает отношения Москвы и Вашингтона, которые действительно могли бы быть подвергнуты постепенной ревизии и приведены к возобновлению диалога.

Вице-спикер Совфеда обратил внимание на то, что в США прекрасно понимают, что Россия – единственная страна мира, способная нанести им непоправимый ущерб. При этом он заметил, что РФ нет никакого смысла делать это.

Он также выразил мнение, что диалог будет развиваться легче, когда страны выйдут на подлинно двусторонние связи, без "сторонних примесей".

"К сожалению, здесь не так много зависит от нас, но тут хотел бы отметить заслуги наших переговорщиков, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, помощника президента России Юрия Ушакова и других, которые делают все возможное, чтобы донести позицию России до американской стороны, включая главный месседж: Россия не является врагом Америки и не имеет объективных резонов им становиться"

– Константин Косачев

По его мнению, США могут решающим образом повлиять на устранение первопричин украинского конфликта. В этом Москва готова содействовать в полной мере, подытожил сенатор.