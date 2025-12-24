Вестник Кавказа

Телефонные переговоры провели Москва и Вашингтон

Телефонные переговоры провели Москва и Вашингтон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле подтвердили проведение телефонных переговоров с США. Российскую сторону в них представлял Юрий Ушаков.

Представители России и Соединенных Штатов провели телефонные переговоры. Об этом поведал 26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Разговор между представителями администраций двух стран состоялся после поездки спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Майами.

Песков отметил, что с российской стороны в переговорах участвовал помощник президента Юрий Ушаков.

"От администрации это был Ушаков"

– представитель Кремля

Он добавил, что американская сторона была представлена сразу несколькими собеседниками.

Песков не раскрыл деталей переговоров, однако подчеркнул, что стороны договорились о продолжении диалога.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
725 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.