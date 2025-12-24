Телефонные переговоры провели Москва и Вашингтон

В Кремле подтвердили проведение телефонных переговоров с США. Российскую сторону в них представлял Юрий Ушаков.
Представители России и Соединенных Штатов провели телефонные переговоры. Об этом поведал 26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Разговор между представителями администраций двух стран состоялся после поездки спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Майами.
Песков отметил, что с российской стороны в переговорах участвовал помощник президента Юрий Ушаков.
"От администрации это был Ушаков"
– представитель Кремля
Он добавил, что американская сторона была представлена сразу несколькими собеседниками.
Песков не раскрыл деталей переговоров, однако подчеркнул, что стороны договорились о продолжении диалога.