Трамп: Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал передачу Венесуэлой США нефти в объеме 30-50 млн баррелей.
"Я рад сообщить, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции"
– Дональд Трамп
Американский лидер заверил, что венесуэльская нефть будет реализовываться по рыночной цене.
"Я, как президент Соединенных Штатов Америки, буду контролировать эти деньги, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов"
– Дональд Трамп
Уточняется, что нефть будет погружена на танкеры и доставлена в разгрузочные терминалы на территории США. Трамп дал поручение главе Минэнерго Крису Райту незамедлительно приступить к исполнению плана.