Вестник Кавказа

Трамп: Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
США получат до 50 млн баррелей высококлассной венесуэльской нефти, сообщил Трамп. Решение о передаче нефти приняли временные власти страны, назначенные после похищения Штатами главы государства Николаса Мадуро.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал передачу Венесуэлой США нефти в объеме 30-50 млн баррелей.

"Я рад сообщить, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции"

– Дональд Трамп

Американский лидер заверил, что венесуэльская нефть будет реализовываться по рыночной цене.

"Я, как президент Соединенных Штатов Америки, буду контролировать эти деньги, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов"

– Дональд Трамп

Уточняется, что нефть будет погружена на танкеры и доставлена в разгрузочные терминалы на территории США. Трамп дал поручение главе Минэнерго Крису Райту незамедлительно приступить к исполнению плана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.